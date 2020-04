BBB20: Gabi é eliminada e Babu, Flay e Marcela vão para o Paredão

A noite deste domingo (5), foi de forte emoções para os participantes do ‘Big Brother Brasil 20’ e para as torcidas do reality show. Isso porque, além de uma eliminação, a edição teria uma nova votação para o próximo Paredão.

Em disputa com Thelma e Babu pela permanência na casa, Gabi Martins levou a pior e foi eliminada com 59,61% dos votos do público. A formação do paredão aconteceu na última sexta-feira (3) e pegou todos da casa de surpresa.

Na sequência, Tiago Leifert anunciou a formação de outro Paredão. Thelma venceu a Prova do Líder e indicou Flayslane ao Paredão. Babu e Marcela acabaram indo para a berlinda por votos dos outros participantes.

A próxima eliminação acontecerá nesta terça (7).

