BBB20: Gizelly é a 14ª eliminada do reality show

Com 54,79%, a advogada Gizelly Bicalho é 14ª eliminada do Big Brother Brasil 20. Nesta terça-feira (14/04), a capixaba perdeu a disputa pela preferência popular contra os adversários Babu Santana e Mari Gonzales e deixa a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Gizelly Bicalho começou o programa protagonizando a união feminina contra a “macholândia” e se tornando uma das favoritas ao prêmio. Mas assim como a amiga Marcela McGowan, foi perdendo o apoio do público ao longo do confinamento. As brigas com Babu, e algumas falas racistas ditas nas costas do competidor, contribuíram para a derrocada da jogadora.

