Hadson solta fogos após Marcela ser eliminada

A última terça-feira (8) foi um dia feliz para o ex-BBB Hadson. Isso porque sua rival no programa, Marcela, foi eliminada em Paredão disputado contra Babu e Flayslane.

O ex-jogador vem mostrando que continua acompanhando o jogo, mesmo de fora da casa, e ficou muito feliz com o resultado da berlinda recente.

Para comemorar o momento, ele até mesmo soltou fogos de artifício e escreveu uma mensagem sobre o acontecido.

Como foi o Paredão entre Marcela, Flayslane e Babu

O Big Brother Brasil 20, da TV Globo, está em reta final! Os Paredões continuam acirradíssimos e cada vez mais os participantes ficam mais perto de ganhar o grande prêmio.

Marcela, Babu e Flay disputaram o 12º Paredão e o público escolheu pela eliminação de Marcela com 49,76% dos votos.

A votação ficou bastante apertada entre ela e Flayslane, que, por sua vez, ficou com 49,18%. Em seu Instaram, Boninho tinha dito que o resultado estava ‘alternando toda hora’ sobre quem sairia.

Já Babu ficou com apenas 1,06% dos votos. A pouca porcentagem do brother, que já voltou de seis berlindas, animou a torcida, que comemorou muito na web.

No total, o Paredão recebeu 295 milhões de votos do público.

