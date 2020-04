Bebê de apenas 9 meses é diagnosticado com covid-19

Um bebê de nove meses é o paciente mais jovem diagnosticado com covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. Além dele, outras meninas, de 5 e 10 anos, também testaram positivo para o novo coronavírus. Todos os casos foram confirmados pela Prefeitura de Teresópolis, na Região Serrana na noite de quarta-feira (15).

De acordo com o município, as crianças passam bem e permanecem em isolamento domiciliar. Nenhuma tem histórico de viagem para fora do país.

Em Teresópolis, há 32 casos confirmados de covid-19. Quatorze pacientes estão internados, sendo um em estado grave e dois estáveis. Outros 97 casos suspeitos aguardam resultado de exames enviados ao Lacen-RJ (Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels).

Com os dados mais recentes da Secretaria de Estado de Saúde, o Estado totaliza 3.743 casos e 265 óbitos por infecção pelo novo coronavírus. Há ainda 114 óbitos em investigação.

A maior parte dos novos casos confirmados foi registrada na capital fluminense: 2.519 doentes, ou 67% do total.

