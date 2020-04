Bestene diz que PL da saúde vai beneficiar milhares de servidores do Pró-Saúde

O deputado estadual José Bestene (Progressistas) usou a seu tempo na sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para garantir aos servidores da saúde que o projeto de Instituto de Saúde visa salvar servidores do Pró-Saúde, criado no governo do PT.

“Esse PL é para garantir a permanência dos mais de 1.700 profissionais. Portanto, não precisam ficar preocupados com isso”, relatou o parlamentar.

Bestene informou que na gestão anterior, o profissional era colocado na Sesacre por meio de indicações, para ele, isso é um ato irregular. “O chefe de Casa Civil colocava o profissional para lá e a saúde nem sabia”, explicou.

