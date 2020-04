Bocalom deve concorrer à prefeitura e pode compor ‘dobradinha dos sonhos’ com Marfisa

Ele voltou

O velho Bocalom não resistiu. Depois de prometer revolucionar o setor técnico agrícola, pediu exoneração e vai concorrer à prefeitura de Rio Branco. É o que tudo indica. A dobradinha dos sonhos é com a esposa do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) Marfisa Galvão.

Projetos

Continuam chegando projetos na Assembleia Legislativa do Acre com medidas contra os efeitos econômicos da covid-19. Governador Gladson Cameli, garantiu ao site que vai sancionar a suspensão dos comissionados.

Economia

Uma das propostas protocoladas na Casa nesta terça-feira (14) dispõe sobre o aproveitamento da energia solar e instalação de painéis fotovoltaicos para diminuição de gastos públicos junto às escolas estaduais e hospitais do Estado do Acre. O PL é de autoria do deputado José Bestene.

Em tempo

Alguém da assessoria do Palácio Rio Branco precisa avisar ao governador que, caso esse prazo para assinatura do projeto de lei que suspende a cobrança de empréstimos comissionados se prolongue muito, não existirá tempo hábil para organizar os efeitos nessa folha de pagamento.

Briga de gente grande

No Bujari, a progressista Zilmar jura de pé juntos que é pré-candidata a prefeita com apoio da senadora Mailza Gomes e do esposo, James Gomes. O atual prefeito, bate no peito e diz que ele é pré-candidato a reeleição com aval do governador. Vai entender!

Não se sentam juntos

O médico Jorge Pires não senta na mesma mesa de café do prefeito Romualdo há algum tempo. Dizem nos bastidores que, nos 45 do Segundo Tempo, o médico se lançará pré-candidato a prefeito. Será Jacaré?

Abacaxi grande

Em Tarauacá, a pré-candidata Janaína Furtado deverá mesmo concorrer a prefeitura da cidade do abacaxi grande. Ela vem reorganizando o partido do Palácio Rio Branco e, conseguiu, com muito diálogo, construir uma chapa forte de vereadores.

Boa notícia

A deputada Vanda Milani anunciou a aprovação do projeto de lei que permite a compensação das perdas com ICMS e ISS para estados e municípios. Ela votou a favor da proposta que, segundo a liderança do Solidariedade, permite equilíbrio nas costas e garantia do salário dos servidores públicos.

Bom exemplo

Servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente estão fabricando, em Cruzeiro do Sul, mascaras para proteção da comunidade do coronavírus. Da segunda maior cidade do estado, tem vindo bons exemplos de cidadania.

Mal assessorado

Deputado Antônio Pedro (DEM) disse que alguns microempreendedores não terão direitos ao auxílio emergencial. Talvez esteja mal informado. Essa categoria faz parte do pacote em execução pelo governo federal.

Bolsonarista

Com discurso bolsonarista, Antônio Pedro pediu atenção aos pequenos empresários que, diante da paralisia do decreto de isolamento social, pode não ter como pagar seus servidores no final do mês.

