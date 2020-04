Bujari tem primeiro caso de coronavírus confirmado pela Secretaria de Saúde

Distante aoenas 22 quilômetros de Rio Branco, o município de Bujari registrou, nesta quarta-feira (8) o primeiro caso de coronavírus. A informação foi confirmada no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgado nesta tarde.

A cidade é a quinta do Acre a ter infectados pelo novo vírus, que já contaminou 58 por aqui, 45 delas em Rio Branco, nove em Acrelândia, duas em Plácido de Castro e uma em Porto Acre.

No Bujari, o paciente é um técnico em enfermagem de 42 anos, natural de Rio Branco, mas que mora no município vizinho. Ele teve contato com uma pessoa conhecida que testou positivo para a covid-19 nos últimos dias. Não se sabe o quadro de saúde do homem.

Duas pessoas já morreram no Acre vítimas da doença. Trata-se de duas idosas de 75 e 79 anos de idade.

