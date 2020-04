Café Vovó Pureza distribui máscaras em todo Acre em combate ao coronavírus

A ideia do projeto é entregar máscaras aos trabalhadores dos supermercados parceiros

A inciativa surgiu com o decreto do Governador do Estado do Acre na qual só permite a entrada nos supermercados ou mercearias de pessoas utilizando máscaras.

Com isso, o Café Vovó Pureza solidarizou com as pessoas para que protejam suas famílias, realizando uma campanha de conscientização para que a população utilize máscaras ao fazerem suas compras.

A ideia do projeto é entregar máscaras aos trabalhadores dos supermercados parceiros, para os clientes dos supermercados ou mercearias, e para as pessoas que não podem comprar.

Assim como incentivar a população do estado do Acre a comprar os produtos industrializados no Acre, para valorizar ainda mais o nosso povo e manter a economia local funcionando mesmo em um momento tão complicado.

O Ministério da Saúde divulgou que o uso de máscaras é aconselhável para diminuir o nível de contágio do coronavírus e com a falta do produto descartável, recomendando a utilização das máscaras de pano.

O Café Vovó Pureza está distribuindo, inicialmente, mil máscaras nas portas dos supermercados. Máscaras estas em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde.

