Campanha de prevenção contra o coronavírus é lançada pelo Via Verde Shopping

A Saphyr Shopping Centers, administradora do Via Verde Shopping, reforça a campanha de prevenção à propagação da Covid-19 com uma parceria especial. O grupo musical Dó Ré Mi, sob a regência do maestro Leandro Randolfo, protagoniza o clipe A Prevenção está em Nossas Mãos. Com a música de Arnaldo Antunes, a companhia alerta para a importância da higienização das mãos para evitar a disseminação do novo coronavírus. O lançamento será no próximo dia 16 com a One RPM e nas mídias sociais dos shoppings da companhia.

“Estamos presentes no dia a dia de nossos clientes e não poderia ser diferente nesse período tão desafiador. Estamos comprometidos com a sociedade para vencer a pandemia e escolhemos a música para lembrar do papel de cada um de nós com uma mensagem muito simples e tão importante”, diz Vinícius Teixeira, Coordenador de Marketing do Via Verde Shopping.

O clipe conta com meninos e meninas de nove a 16 anos do Dó Ré Mi, que tem levado a diversidade da música brasileira e do pop internacional por todo o país sob a batuta do maestro Randolfo. Além da campanha estar disponível nos canais oficiais dos shopping centers da Saphyr, o clipe conta com a distribuição da One RPM, plataforma digital de música e engajamento fundada há 10 anos por Emmanuel Zunz e Matthew Olim. A One RPM possibilita o acesso de músicos e selos a lojas e serviços de música digital como iTunes, Rdio, Amazon, Spotify, Google Music, Deezer, eMusic, YouTube e Napster, por exemplo.

Realizada pela Mosaiky, a campanha A Prevenção está em Nossas Mãos foi gravada remotamente, respeitando as políticas de segurança da Organização Mundial da Saúde. Confira a mensagem da Saphyr Shopping Centers e do Via Verde Shopping nas redes sociais: Instagram @viaverdeshop, facebook/viaverdeshop e no YouTube do Via Verde Shopping.

