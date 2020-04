Cápsula que evita intubação precoce será aplicada em pacientes com covid-19 no Acre 

Governador Gladson Cameli ressaltou que os profissionais trouxeram equipamentos e materiais a custo zero

Uma equipe médica vinda de Manaus (AM) chegou à capital acreana por volta das 11h desta sexta-feira (24), no Aeroporto Internacional de Rio Branco, para reforçar o combate ao coronavírus no estado. Os profissionais foram recebidos pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) e o secretário de Saúde Alysson Bestene.

De lá, os amazonenses se deslocaram para as instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) para mostrar novas técnicas aos acreanos. A equipe trouxe ao Estado pelo Instituto Transire, de Manaus, sob a orientação da rede Samel de hospitais, um sistema simples e altamente escalável para diminuir a necessidade de intubação precoce de pacientes de covid-19.

“Se utilizada logo no momento da internação, a cápsula pode evitar a evolução do quadro para intubação endotraqueal e reduzir o tempo de internação, em média, de 21 para 5 dias”, explica Luís Alberto Nicolau, diretor da rede Samel, que destacou que esteve em tratativas com o governador para vir ao Acre fazer a demonstração.

“Esperamos que isso traga mais resultados aos acreanos do que trouxe para a gente lá em Manaus”, declarou Nicolau.

A cápsula concebida pelo Instituto Transire funciona como um envoltório para ventilação não invasiva e é produzida em uma armação leve e resistente formada por canos de PVC, podendo ser manuseada e higienizada facilmente. Ela é revestida por uma película de vinil transparente para uma melhor visualização do paciente e para auxiliar na contenção do contágio.

O governador Gladson Cameli ressaltou que os profissionais tanto o Instituto Transire, de Manaus, sob a orientação da rede Samel, trouxeram equipamentos e materiais a custo zero ao Estado. “Só em equipamentos foram mais de R$ 100 mil doados por eles”, disse.

Cameli diz que não tem medido esforços para que o povo acreano possa passar pela pandemia de maneira tranquila e sem gravidades. “O que eu puder fazer para salvar nosso povo, estou fazendo”, garantiu.

