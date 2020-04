Carta de suicida que matou a ex, coronavírus no AC e suspensão das aulas; veja mais lidas

Na nossa retrospectiva semanal você confere as principais notícias do estado e região

Na nossa retrospectiva semanal você confere as principais notícias do estado e região que repercutiram nas redes. Confira.

SEGUNDA-FEIRA

Homem que matou ex com três tiros e depois se suicidou, deixou carta e casal diagnosticado com coronavírus em Cruzeiro do Sul deu festa

Após assassinar a própria esposa com 3 tiros nos peitos no estacionamento da Fundação Hospitalar (Fundhacre) e em seguida tirar a própria vida com um tiro na cabeça, uma carta feita pelo servidor administrativo Jorge Alberto Franco Filho, de 48 anos, foi divulgada nas redes sociais, falando sobre um “casamento conturbado” com a esposa assassinada. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na segunda-feira (13), o governador Gladson Cameli confirmou os dois primeiros casos de covid-19 em Cruzeiro do Sul. Na mesma noite, o prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro, fez uma transmissão ao vivo em seu Facebook, e revelou que os infectados são um casal e os dois deram uma festa na noite de sábado (11) para assistir uma live de um sertanejo. “Ontem fizeram uma festa sem saber o resultado. Olha o que pode acontecer? Envolveu vários colegas do filho”, disse o prefeito. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Motorista de aplicativo é a quinta morte por coronavírus no AC e Acre despenca em ranking da transparência sobre dados do Covid-19

O motorista de aplicativo Mariano Luiz da Costa Neto, de 32 anos, testou positivo para coronavírus e morreu na noite de terça-feira (14). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uma nova atualização do ranking da ONG Open Knowlledge Brasil traz o Acre despencando no quesito transparência. De acordo com dados já noticiados no nosso site, o estado estava em 14º lugar e caiu para 19º, não mostrando absolutamente nenhuma evolução nos quesitos avaliados pela instituição. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Governo prorroga suspensão das aulas da rede estadual por mais 15 dias e vizinhos ouvem criança chorando e encontram mulher morta

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da quarta-feira (15) o governador Gladson Cameli (Progressistas) publicou um decreto que dispõe sobre a prorrogação do prazo de suspensão das aulas presenciais nas unidades escolares da rede pública estadual de Educação Básica até o dia 30 de abril de 2020. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O corpo de uma mulher foi encontrado por vizinhos, dentro do apartamento onde ela morava, no início da noite desta quarta-feira (15), em Tarauacá. Segundo os vizinhos que encontraram a mulher morta, eles teriam ouvido uma criança chorando intensamente dentro do quarto e quando abriram a porta encontraram o corpo com ferimento no pescoço. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Menina de 12 anos é a primeira criança a contrair coronavírus no Acre e enfermeiras cantam para pacientes com covid-19 no PS da Capital

O município de Plácido de Castro registrou nesta quinta-feira (16) a primeira contaminação de uma criança por coronavírus. A jovem estudante tem apenas 12 anos de idade. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) não informou, no Boletim Epidemiológico do dia, o quadro de saúde da menina. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair”. Esta canção do compositor gospel Anderson Freire ecoou pelo leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento dos casos mais graves de coronavírus no Pronto-Socorro de Rio Branco, nesta semana, quando duas enfermeiras – uma delas com um violão – resolveram trazer mais fé aos corações dos debilitados nesse momento de pandemia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Médico Giovanni Casseb denuncia o próprio companheiro por furto de Camaro e mais 20 casos de coronavírus em 24 horas

O médico Giovanni Casseb (41) se envolveu, nesta semana, em mais uma situação inusitada. Na quarta-feira (15), ele foi até a Delegacia Central de Flagrantes prestar queixa contra o próprio companheiro, Nathan Felipe dos Santos, de 29 anos, com quem divide um apartamento na Estrada da Floresta. O motivo: o furto de um Camaro SS preto. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

0 casos. Este é o total de novos infectados por coronavírus nas últimas 24 horas no Acre, conforme o balanço divulgado na tarde desta sexta-feira pelo Ministério da Saúde e devem ser confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em algumas horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

