Casado há 17 anos, Luciano Camargo diz que nunca discutiu com a mulher

O artista contou que é sempre um cavalheiro com a esposa

Luciano Camargo deu uma entrevista à revista Quem na qual falou sobre o seu casamento com Flávia Fonseca, com quem está há 17 anos e tem duas filhas: a gêmeas Helena e Isabella, de 10 anos.

“O segredo é respeitar a mulher que ama. Prestar atenção no jeito como responde para ela. Quando ela me chama, eu nunca respondo ‘quê?’. Digo, ‘oi, amor’. Muitos casais acham que podem falar qualquer coisa para o outro que depois eles se acertam. Não adianta mandar flores só. Tem que ser romântico todos os dias”, aconselhou.

“Em 17 anos, eu e a Fau nunca discutimos! Já discutimos assuntos e ideias, mas nunca uma atitude minha ou dela. Não houve uma noite em que fui dormir, sem fazer uma oração com ela e dar-lhe um beijo. E acordo com beijo e com ‘eu te amo’ ou ‘bom dia, linda’. Sou extremamente cavalheiro”, nota.

