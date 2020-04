Casal infectado pelo coronavírus de Cruzeiro do Sul está curado

Os dois primeiros pacientes infectados pelo novo coronavírus em Cruzeiro do Sul estão curados. A informação foi repassada ao casal pela Secretaria de Saúde.

Os pacientes eram o casal Alberto Coelho Filho e Marcia Lima, que foram diagnosticados com o Covid-19 no dia 12 de Abril. Márcia Lima, a esposa de Alberto, esteve em Minas Gerais. Voltou a Cruzeiro do Sul de carro com o marido e o filho.

Os dois estavam em isolamento domiciliar e cumpriram os 14 dias de isolamento, conforme orientação do Ministério da Saúde.

O diagnóstico para a cura se deu após médicos constarem que eles estão sem sinais e sintomas clínicos da doença, ou seja, sem risco de transmissibilidade. Com o diagnóstico de cura, o casal recebeu alta médica. Os dois estão entre os 5 casos confirmados no município.

