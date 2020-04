Casillas relembra drama após enfarte: ‘Tinha medo de dormir’

Iker Casillas, ex-goleiro da seleção da Espanha, relembrou nesta quinta-feira o medo que sentiu após ter sofrido um enfarte há quase um ano. Na época, o atleta defendia o Porto, de Portugal, e afirmou que atualmente se sente mais forte e melhor do que era antes. Após o episódio, ele anunciou a sua aposentadoria do futebol.

“Quando tive aquele enfarte, há um ano, fiquei praticamente um mês, não triste, mas assustado. Com medo de andar, dormir, com medo de fazer qualquer exercício. Era impossível. Agora não. Por sorte, me sinto forte e melhor que antes. Mas tenho uma medicação e é ela que me faz ficar bem”, revelou o goleiro.

Casillas fez história no Real Madrid. Pelo clube merengue conquistou cinco títulos do Campeonato Espanhol (2000, 2002, 2006, 2007 e 2011), duas Copas do Rei (2010 e 2013), quatro Supercopas da Espanha (2001, 2003, 2008 e 2012), três Ligas dos Campeões da Europa (1999, 2001 e 2013), duas Supercopas da Uefa (2002 e 2014), uma Copa Intercontinental (2002) e um Mundial de Clubes da Fifa (2014).

