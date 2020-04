Cesário Braga diz que está curado do coronavírus após exame

O petista adquiriu o vírus em um evento do partido em Capixaba, no interior do Acre

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, Cesário Braga, gravou um vídeo na tarde desta segunda-feira (6) para anunciar que está curado do coronavírus.

O petista adquiriu o vírus em um evento do partido em Capixaba, no interior do Acre.

Segundo Cesário, o seu novo exame realizado esse dias deu negativo para coronavírus, após 18 dias da contaminação. Em contato com ele, Braga destacou que não sentiu sintomas graves. “Não tive sintomas como falta de ar”, relatou.

“Hoje estou curado do coronavírus. Sou grato pelas orações e mensagens de apoio. Cumpri a quarentena e estou curado”, disse o petista.

