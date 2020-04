Circuito Acreano de Futevôlei é adiado por prevenção à Covid-19

O Circuito Acreano de Futevôlei, que seria realizado no próximo final de semana na AABB, foi adiado por medida de prevenção ao novo coronavírus.

A confirmação foi feita na manhã desta terça-feira, 28, pelo presidente da Federação Acreana de Futevôlei, Luizinho da Mata. “Por enquanto nós não temos uma data definida para o torneio. Vamos esperar passar essa crise”, disse o presidente.

Ela falou ainda, que agora a abertura da competição, vai depender também da agenda de quatro atletas profissionais que foram convidados para participar do evento.

O Circuito Acreano de Futevôlei 2020 estava marcado para começar no próximo final de semana na quadra da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), mas devido à pandemia de Covid-19 e o decreto do Governo do Estado, a competição foi adiada.

O presidente da FAFTV confirmou que mesmo havendo um atraso no calendário o campeonato será realizado ainda este ano.

A expectativa era de que cerca de 100 atletas, nas categorias Iniciante, Master, Misto e Série A, participassem da competição.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários