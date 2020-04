Cleo aproveita a quarentena para mudar o visual

Em quarentena devido à pandemia do novo coronavírus, Cleo decidiu aproveitar o momento para fazer uma mudança no visual.

Em seu Instagram Stories, a atriz compartilhou uma foto em que aparece com mechas loiras na parte da frente do cabelo.

O trabalho mais recente da artista na TV foi como Betina em O Tempo Não Para, novela exibida pela Rede Globo.

Cleo curte dia na piscina

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as pessoas tem buscado variar suas atividades durante a quarentena, não ficando paradas o tempo todo durante o isolamento social.

Cleo mostrou aos seus seguidores nos Stories do Instagram como passou o dia na quinta-feira (2), tendo escolhido a data para tomar um banho de sol na piscina.

Dentro da água, Cleo posou de biquíni e óculos escuros em formato de coração, exibindo assim mais uma vez toda a sua beleza.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Cleo chegou a sentir alguns dos sintomas da covid-19, mas felizmente seu resultado para o coronavírus deu negativo.

Bronca nos seguidores

Uma das recomendações do Ministério da Saúde para conter a pandemia do coronavírus é o autoisolamento. Diversos famosos estão em quarentena e aconselhando que seus seguidores façam o mesmo.

Recentemente, Cleo compartilhou uma foto em sua conta no Instagram e deu uma pequena bronca nos internautas.

“Por fora: sexy. Por dentro: Meu anjo, se situa! Saúde não é brincadeira! Principalmente quando a vida das demais pessoas lá fora dependem do seu bom senso! E assim, são muitas, muitas pessoas, a maioria da nossa população que infelizmente não pode parar um dia sequer de trabalhar! Pessoas que não podem abrir mão do seu ganha pão e não possuem outro jeito, a não ser arriscar suas vidas! E outro fator agravante é que: não tem mais máscaras disponíveis em lugar nenhum, não tem luvas, não tem nenhum tipo de proteção adequada para essas pessoas, sem contar nos preços totalmente abusivos do álcool gel no Brasil inteiro, já pararam para pensar nisso? Então, meu amor, se você tem o privilégio dos deuses de estar no conforto da sua casa fique aí dentro, beleza? Não pense só no seu nariz, pense nas pessoas que não tem outra opção a não ser continuar na batalha lá fora”, escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 300 mil curtidas e milhares de comentários.

