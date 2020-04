Clubes têm até esta terça-feira para oficializar desistência do Estadual

Os presidentes do Vasco da Gama, Renato Machado, e do Andirá, Afonso Alves, alegaram dificuldades financeiras

Vasco da Gama e Andirá, que manifestaram interesse em deixar o Campeonato Acreano, têm até as 17 horas desta terça-feira, 28, para oficializar a desistência.

O presidente da Federação Acreana de Futebol Antônio Aquino Lopes, disse na semana passada durante reunião, que pela FFAC não haverá punição aos times locais.

Mas caso seja confirmada a saída dos dois clubes, o pedido será remetido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para ser analisado. Sendo que os membros do STJD podem definir medidas punitivas.



De acordo com os dirigentes, com a previsão para recomeçar o estadual e em junho, os clubes não têm dinheiro para bancar os elencos.

O diretor de Competições da Federação de Futebol, Leandro Rodrigues, disse que, por enquanto, não existe nenhum comunicado oficial de desistência. Segundo ele, o presidente Antônio Aquino entende o momento que vive os clubes. “Em caso de desistência o presidente vai enviar ao STJD um documento explicando a situação do Andirá e do Vasco, agravadas pela pandemia da Covid-19”, disse o diretor.

Os demais times – Náuas, Humaitá, Plácido de Castro, Rio Branco, Atlético Acreano e Galvez -, vão permanecer no campeonato. O Imperador foi o campeão do primeiro turno. A competição foi suspensa no dia 17 de março.

