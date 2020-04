Coluna: aproveite o fim de semana com aula de yoga, e-book gratuito e muito mais

Mais uma edição da coluna para ajudar meus colegas quarenteners a aproveitar este tempo extra em casa de várias formas: tem livro (digital) gratuito, canal de yoga no YouTube, série pra maratonar… A lista está bem variada pra você não cair na rotina enquanto cumpre essa quarentena direitinho. No meu Instagram (@astorigec) também vou compartilhando ao longo da semana algumas outras dicas – e sugestões também são sempre bem-vindas.

Relembrando sempre: se você não precisa sair, se tem o privilégio de trabalhar através do home office, FIQUE EM CASA <3

Os casos ligados ao coronavírus estão aumentando a cada dia no Acre, e é importante que cada um faça sua parte para evitar que mais pessoas se contaminem. Aproveitem as dicas e bom final de semana!

DESESTRESSANDO

Nessa quarentena eu descobri cada coisa… O que o isolamento social não faz, né? Hahahaha. Uma dessas descobertas legais foi esse canal, Pri Leite Yoga. Em vídeos bem didáticos, ela traz rotinas de yoga para as mais variadas finalidades. Basta olhar o acervo e escolher a melhor para começar a praticar em casa, mesmo. Para quem tem crianças em casa, tem vídeos voltados especialmente para a prática infantil. Vale conferir e se aventurar, o relaxamento depois é certo (palavra de quem experimentou, hihihi).

Disponível no YouTube

E-BOOK GRATUITO

Dica valiosa pra quem aderiu às leituras digitais: neste período de quarentena, várias editoras estão disponibilizando, de momento em momento, algumas edições em e-book GRATUITAS, então vale a pena bisbilhotar alguns perfis vez ou outra pra ver se algum título está disponível. Neste fim de semana (dias 25 e 26/04), a editora Todavia disponibiliza para todos o e-book do livro “O cadete e o capitão”. Nesta investigação sobre o passado do atual presidente do Brasil, o jornalista Luiz Maklouf Carvalho apresenta um recorte sobre o abandono da carreira militar em 1986 e o ingresso na vida pública. Com mais de 80 páginas com imagens e documentos, é uma leitura que traz à luz questões interessantes sobre esta “curiosa” trajetória.

Disponível através das plataformas Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo.

MISÉRIA ADORA COMPANHIA

Humor ácido? Temos! Em “Disque Amiga Para Matar”, duas mulheres se unem diante do luto e das dificuldades da vida – sem saber que estão unidas por mais segredos do que podem imaginar. Para quem está acostumado a ver Christina Applegate nas comédias, pode se preparar para um show de atuação dramática nesta série. A melhor parte? A segunda temporada já está confirmadíssima e estreia no dia 11 de maio. Quando vocês chegarem ao fim da primeira vão ficar tão ansiosos quanto eu pra ver o desenrolar dessa confusão toda.

Disponível na Netflix

PERIGO À VISTA

Em “Selah & The Spades”, não se deixe enganar pelo fato desse filme estar centrado em “facções” teen. O peso dramático aqui é certeiro ao falar de vários temas através de Selah – a representante da soberania adolescente no longa. Na trama, ela está nervosa porque precisa de uma sucessora na hierarquia da escola. É então que surge Paloma, a nova protegida de Selah. Mas, como amamos uma boa reviravolta (o famoso PLOOOT TWIST), nem tudo é o que parece, muito menos a história da garota que veio antes de Paloma. Vai fundo que o impacto é certo.

Disponível no Amazon Prime Video

PARA A PLAYLIST

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários