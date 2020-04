Com 10 novos casos e 2 mortes por coronavírus em 24h, AC tem 311 infectados e 16 óbitos

As duas mortes ocorreram na noite de segunda-feira (27), no Pronto Socorro de Rio Branco

Sobe para 311 os números de infectados por coronavírus no Acre nesta terça-feira (28), segundo boletim do Ministério da Saúde. São 10 novos casos em 24 horas e duas mortes registradas no Estado, elevando o número de óbitos a 16.

O boletim da Secretaria de Estado de Comunicação deve ser divulgado dentro de algumas horas e este número divulgado pelo MS deve ser confirmado.

As duas mortes ocorreram na noite de segunda-feira (27). Um motorista de 45 anos, e uma mulher de 57, que estavam internados em unidades hospitalares de Rio Branco.

Apesar de não apresentar outra comorbidade, o homem morreu cerca de 24 horas após dar entrada no Pronto Socorro.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários