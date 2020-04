Com 21 novos casos, sobe para 163 o número de contaminados por coronavírus no AC

Informação é do Ministério da Saúde. Os detalhes devem ser divulgados dentro de algumas horas em boletim diário emitido pela Sesacre

O Acre registra neste domingo (19) o maior número de confirmações de casos de coronavírus em um único dia. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 21 novos casos nas últimas 24 horas, somando um total de 163 pacientes confirmados com a doença no Estado.

Até o momento, o município de Cruzeiro do Sul anunciou que tem 3 novos casos, aumento para 5 na cidade. Senador Guiomard confirmou os dois primeiros casos.

Os detalhes devem ser divulgados dentro de algumas horas em boletim diário emitido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

