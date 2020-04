Com apenas um caso da Covid-19, Boca do Acre decreta ‘estado de calamidade’

A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou, nesta semana, o Projeto de Decreto Legislativo N.19/2020, que reconhece o estado de calamidade pública, no município de Boca do Acre, por conta do novo coronavírus. De acordo com informações vindas do município que faz fronteira com o Acre, o curioso é que, de acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, não existe atualmente casos suspeitos, apenas um em isolamento.

O prefeito do município, José Maria Silva da Cruz, solicitou o reconhecimento do estado de calamidade pública por intermédio do deputado estadual Adjuto Afonso (PDT). A Aleam prorrogou a decisão até o mês de dezembro de 2020

Com o decreto, a Prefeitura de Boca do Acre ficará livre para dispensar licitação e contratar a empresa que desejar, sem obedecer a lei.

