Com casos confirmados em CZS, coronavírus sai do Baixo Acre e avança pelo estado

Os dois casos de coronavírus confirmados pelo governo em Cruzeiro do Sul na noite deste domingo (12) são os primeiros registros fora do Baixo Acre. Antes, todas as 77 notificações positivas estavam concentradas em Rio Branco (60), Acrelândia (10), Plácido de Castro (5), Bujari (1) e Porto Acre (1), municípios pertencentes à mesma região.

Os infectados na segunda maior cidade do estado são um casal que teria adquirido o novo vírus em uma viagem para fora do Acre. Eles tiveram sintomas leves, passam bem e estão em casa sem riscos de adquirirem a forma grave da covid-19. O bombeiro aposentado e sua esposa serão contabilizados no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (Sesacre) desta segunda-feira (13).

Na próxima sexta (17), a epidemia de coronavírus completa um mês no Acre. No momento, a média de casos é de quase três por dia. Duas mortes já foram registradas por aqui no início de abril. Trata-se de duas idosas de Rio Branco. O total de curados é de 42. Seis pacientes seguem hospitalizados com sintomas potencialmente graves.

A transmissão comunitária já foi registrada em pelo menos três dos 79 casos confirmados. Nesse estágio da epidemia, o vírus já circula por uma determinada região sem controle. Com isso, os cuidados devem ser redobrados, segundo especialistas. O distanciamento social e a higienização constante das mãos são as principais recomendações para evitar o contágio.

