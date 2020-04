Com celular disponível, Ronaldinho Gaúcho grava vídeo na prisão

Preso há um mês devido ao uso de passaporte falso para entrar no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho tem se adaptado às regras e também às regalias do Agrupamento Especializado. O acesso à celulares é livre no local e, nesta segunda-feira, ele gravou um vídeo ao lado do companheiro de prisão, Pablo Moraes.

“Olá a todos aí, família Moraes. Estou aqui com meu companheiro, meu atacante, Pablo, que joga muito bem. Estamos juntos e logo vamos jogar juntos outra vez”, afirma Ronaldinho. O vídeo foi publicado pelo jornal espanhol Marca.

A imagem sorridente demonstra Ronaldinho à vontade no presídio. Além do contato diário que faz com a família pelo celular e até videochamada, outro refúgio do brasileiro tem sido o esporte. O ex-jogador do Barcelona costuma alternar partidas de futsal, futevôlei e vôlei.

As permissões no Agrupamento Especializado foram expandidas desde o decreto de isolamento no local. Como as visitas estão suspensas, os internos têm mais acesso à área externa e ligações.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários