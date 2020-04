Com dois novos casos, número de infectados pelo coronavírus no Acre sobre para 72

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que mais dois casos confirmados de infecção por Covid-19 foram registrados no estado, com base no que foi divulgado pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco, neste sábado, 11.

Desse modo, subiu de 70 para 72 o número de contaminados por coronavírus oficialmente no Acre, entre a sexta-feira, 10 e este sábado, 11.

Os dois novos casos são de um servidor público de 49 anos, que teve contato com pessoa suspeita de contágio para coronavírus, e de um açougueiro de 47 anos que acredita ter pego no trabalho de uma pessoa que também está em situação de suspeita de contaminação. Ambos são moradores de Rio Branco.

No Acre, até o momento são 867 casos notificados, sendo que desses, 721 foram descartados. Outros 74 seguem aguardando o resultado de exame do laboratório Mérieux.

O número de mortes pela doença segue em dois casos, enquanto que aumentou de 39 para 41 o número de pessoas que obtiveram alta, ou seja, que não têm mais o vírus no organismo e estão curadas da Covid-19.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários