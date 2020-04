Com impressora 3D, projeto produz EPIs contra epidemia da covid-19 no Juruá

Equipamentos de proteção individual (EPIs) para doação a profissionais de saúde de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A ação faz parte do projeto EPIsCovid-19, formado por estudantes e professores do curso de Medicina da Ufac. De acordo com informações da Ufac, o projeto tem apoio da reitora Guida Aquino, e é coordenado pelo professor Fernando de Assis, que supervisiona a produção dos equipamentos em Rio Branco.

“A impressão 3D é a base para produzir e doar equipamentos para profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o novo coronavírus no Acre. Em Cruzeiro do Sul, os equipamentos estão sendo confeccionados graças ao apoio do professor do campus Floresta, Jefferson José, que cedeu uma impressora 3D de uso pessoal para a produção do material. Ele também atua como voluntário na produção e ajuste dos EPIs”, diz a Ufac em nota.

A primeira leva de equipamentos foi entregue à UTI do Hospital Regional do Juruá.

