Com mais 9 casos, AC tem 110 infectados por coronavírus, diz Ministério da Saúde

A taxa de letalidade da doença no Acre subiu para 4,5% de acordo com o órgão federal

O Ministério da Saúde divulgou no início da tarde desta quinta-feira (16), os números de casos confirmados de covid-19 em todo o Brasil. O Acre voltou a registrar um grande aumento: são 9 casos nas últimas 24 horas totalizando 110 casos.

A Secretaria de Estado de Saúde informou nesta manhã, que o motorista de aplicativo Mariano Luiz, de 32 anos, teve como causa de sua morte ocorrida na última terça (14), o coronavírus, elevando o número de mortes para cinco no estado.

A taxa de letalidade da doença no Acre subiu para 4,5% de acordo com o Ministério da Saúde. No cenário nacional, também houve aumento em todos os casos nesta quinta: são 1.924 mortes, eram 1.736 na quarta, aumento de 10,8% 30.425 casos confirmados, eram 28.320, aumento de 7,4%.

