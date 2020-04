Policiamento reforçado por causa da pandemia diminuiu até 90% da violência na fronteira

Violência baixou

Os índices de violência baixaram na região de fronteira com o policiamento ostensivo e barreiras montadas em todas as estradas. Isso mostra que não precisa ser mágico para combater o crime organizado, a presença policial é fundamental.

Pós-pandemia

A pergunta que todos estão fazendo é se o cerco e a presença das polícias vão continuar nas regiões de fronteira pós-pandemia. Segundo dados da Polícia Militar, na região de Brasileia e Epitaciolândia a baixa dos índices de violência chega à casa dos 90%. É um dado muito significativo.

Quem é o padrinho

Pergunta que circula à boca miúda dentro da caserna diz respeito a quem é o padrinho do coronel UlYsses no comando da PMAC. Ninguém quer ser o pai da criança. Muito preparado tecnicamente, dizem que falta ao coronel o famoso traquejo no relacionamento com a tropa, principalmente os praças e soldados.

Vai flexibilizar

Em Cruzeiro do Sul, onde deverá passar a Semana Santa junto com a família, o governador Gladson Cameli afirmou que deve flexibilizar algumas atividades de trabalho na próxima semana. Ele pede ajuda do cidadão nas medidas preventivas.

Treta continua

Dizem que tem assessor ascendendo uma vela e jejuando nos últimos dias de quaresma pedindo que aconteça logo o encontro entre o governador Gladson Cameli e o vice, Major Rocha.

Caneta azul

Tanta promessa e pedido de ajuda aos santos, não é por causa da devoção, mas, em função do hit do momento no Palácio Rio Branco, chamado: caneta azul.

Muito fuxico

Gladson e Rocha trabalharam juntos durante todo o ano passado, sem nenhuma treta. O problema são assessores que fazem de tudo para espatifar o ninho da pata, com fofocas e leva e traz. O que todos esperam é que a paz reine entre o vice e o governador.

Sem ovos

Não há uma expectativa muito boa com relação à venda de ovos de Páscoa nesse fim de semana. A procura é pequena. Quem tem algum trocado, diante de tanta incerteza, guarda para gastar com outras prioridades.

Investigação

O que se ver nessa quinta-feira Santa, é diferente do que se viu em gestões anteriores, ou seja, a conclusão de uma investigação feita a pedido do governador do Estado. O embrião das prisões que ocorreram foi uma auditoria dentro da própria secretaria de estado de Educação.

