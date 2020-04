Com suspeita de coronavírus, idosa é transferida de Santa Rosa do Purus para Capital

Uma idosa, de 60 anos, com sintomas de covid-19, foi transferida de Santa Rosa do Purus para Rio Branco de avião nesta sexta-feira (10)com sintomas de Covid-19. Ela chegou esta tarde e está internada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), do Segundo Distrito.

Ela havia sido internada na quinta-feira (9), e apresentou piora no seu quadro, sendo necessária a transferência para a Capital. A paciente tem problemas respiratórios e hipertensão. Seu quadro é estável.

Além da idosa, o município com menor numero de habitantes do Acre tem um segundo caso suspeito que também aguarda resultado de exames.