Com uma unidade no AC, Renner anuncia fechamento de todas as lojas físicas no Brasil

A Lojas Renner anunciou hoje (19) o fechamento, por tempo indeterminado, de todas suas lojas físicas de Brasil, Uruguai e Argentina, em shoppings ou em ruas, a partir de amanhã (20).

A medida também inclui as marcas Camicado, Youcom e Ashua.

As lojas online no Brasil continuarão funcionando, com número reduzido de colaboradores, apenas para prestar serviço, “sanando possíveis necessidades de consumo de nossos clientes”, afirmou a companhia.

O anúncio acontece um dia após a Lojas Renner ter anunciado a interrupção do funcionamento de suas lojas na Grande São Paulo.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários