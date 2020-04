Como Ronaldinho Gaúcho pagou a fiança milionária para sair da cadeia no Paraguai

Depois de um mês atrás das grades em Assunção, Ronaldinho Gaúcho cumprirá prisão domiciliar em um hotel enquanto se desenrolaram as investigações por ter entrado no Paraguai com um passaporte falso. Para deixar a cadeia, o ex-jogador pagou uma fiança de 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 8,3 milhões). Mas de onde veio o dinheiro usado pelo campeão do mundo?

De acordo com o site argentino “Infobae”, Ronaldinho recorreu a uma conta que possui na Europa. Ele transferiu o dinheiro para um de seus advogados, que depois repassou a quantia ao Banco Nacional de Fomento, uma espécie de BNDES paraguaio. Assim, o dinheiro chegou às mãos do Estado daquele país, conforme detalhou o juiz Gustavo Amarilla.

Ronaldinho precisou buscar dinheiro no Velho Continente porque, há pouco tempo, teve problemas com as suas contas no Brasil. Em 2015, ele e seu irmão Assis, outro investigado pela Justiça paraguaia, foram condenados condenados por construir uma plataforma de pesca e um atracadouro no Lago Guaíba, em Porto Alegre. Multados em R$ 8,5 milhões, ainda não pagaram a dívida.

Ao vasculhar as contas do jogador, em novembro de 2018, a Receita encontrou apenas pouco mais de seis dólares. Por essa razão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a apreensão do passaporte do ex-jogador. Em 6 de março, Ronaldinho foi preso por tentar entrar no Paraguai com documentação falsa. O país investiga aina se ele e o irmão faziam parte de um esquema de lavagem de dinheiro.

Enquanto desdobramentos não acontecem, Ronaldinho e Assis ficarão hospedados em um hotel de luxo sob vigia policial. Em razão da pandemia do coronavírus, os dois serão os únicos moradores do local durante o período. O ex-jogador escolheu ocupar a suíte presidencial, cuja diária ultrapassa os R$ 2 mil.

