Conselheiro do Palmeiras, ex-deputado morre com coronavírus

Morreu na madrugada desta quinta-feira o ex-deputado estadual Vitor Sapienza, aos 86 anos, em decorrência de complicações causadas pela covid-19, de acordo com comunicado do Hospital Sírio-Libanês, onde ele estava internado desde o último domingo. Vitor era conselheiro do Palmeiras.

De acordo com nota oficial divulgada pelo Sírio-Libanês, Sapienza apresentava comorbidades como pneumopatia e cardiopatia. Ele fazia parte do chamado grupo de risco para o coronavírus.O sepultamento será no Cemitério do Araçá, na região central de São Paulo, nesta tarde. Não haverá velório. Como tiveram contato com ele, esposa e filha ficarão isoladas.

O ex-deputado era bastante conhecido no Palmeiras. Um de seus pares no clube era o ex-presidente Affonso Della Monica Neto, também conselheiro hoje em dia.

Justamente por causa da pandemia de coronavírus, o clube social está fechado e as reuniões regulares do Conselho Deliberativo, suspensas.

Vitor Sapienza foi deputado estadual pelo antigo PPS, hoje chamado de Cidadania, por oito mandatos – o primeiro em 1987 e o último a partir de 2017, como suplente, após o falecimento de Celso Giglio. Em 1994, chegou a ser governador interino do Estado.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários