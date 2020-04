Coronavírus: Acre teve média de 3,7 novos casos por dia no primeiro mês de pandemia

O Acre completou nesta quinta-feira (16) o primeiro mês da pandemia de coronavírus. A média diária de novos casos nesses primeiros 31 dias é de 3,7, totalizando, até esta quinta (16), 115 infectados. Porém, médicos e especialistas ressaltam que os números podem ser bem maiores que os oficiais.

Geralmente, apenas casos potencialmente graves são testados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, escolhida pelo governo do Acre como referência para a coleta de exames para serem analisados no Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, localizado em Rio Branco.

A recomendação para quem possui sintomas da covid-19 (parecidos com os da gripe), mas não sente dor no peito e dificuldade para respirar, é que fique em casa de quarentena por duas semanas, evitando contato direto até mesmo com os parentes que vivem sob o mesmo teto.

Até o momento, cinco pacientes perderam a batalha contra a Covid-19. Há suspeitas de uma sexta morte em Plácido de Castro, porém, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) ainda não confirmou. Outros cinco seguem internados com a forma grave da doença. Mais de 50 pessoas foram curadas. Quase 250 notificações permanecem em análise.

