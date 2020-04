Coronavírus: Rio Branco está entre as cidades mais vulneráveis do país, diz estudo

Segundo levantamento do Globo, baseado em um estudo do Grupo de Métodos Analíticos em Vigilância Epidemiológica (Mave), formado por pesquisadores da Fiocruz e da FGV, Rio Branco é uma das cidades mais vulneráveis para o coronavírus.

A pesquisa leva em consideração indicadores socioeconômicos e hospitalares, além do alcance de medidas de isolamento social, para estimar o risco de espalhamento da Covid-19 nos estados.

Além de municípios do interior, o grupo de cidades vulneráveis inclui centros regionais com mais de 100 mil habitantes e uma capital, que é Rio Branco.

O estudo da Fiocruz e da FGV classificou mais de 5,5 mil municípios em uma escala de A até E, na qual as três últimas faixas — C, D e E — são consideradas as mais vulneráveis. Os pesquisadores também levaram em consideração a oferta de leitos de UTI na rede pública, os fluxos intermunicipais diários e a população idosa.

Mesmo apresentando risco, a capital do Acre está entre o nível C e D.

