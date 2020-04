Corpo carbonizado pode ser de homem que tentou matar ex-esposa em Rio Branco

Após tentar matar a ex, Cassius saiu em fuga com o mesmo veículo encontrado carbonizado na Transacreana

O corpo encontrado em um ramal na Estrada Transacreana, nesta quarta-feira (22), pode ser de Cassius Costa, de 37 anos. O corpo foi achado carbonizado dentro de um carro no Ramal do Antimary, no km 100 da Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Cassius é o acusado de tentar matar a ex-esposa, Zuleide de Souza Pessoa, de 40 anos, na noite desta terça-feira (21), com 3 golpes de faca, por não aceitar o fim do relacionamento. O crime ocorreu na casa da mulher, na Rua Belo Jardim, no Conjunto Joafra, na capital.

A mulher, após ser encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, foi levada às pressas ao Centro Cirúrgico, pois um dos golpes cortou um pedaço do coração. Zuleide segue internada na UTI do PS.

Após tentar matar a ex, Cassius saiu em fuga com o mesmo veículo encontrado carbonizado na Transacreana, modelo Saveiro, de placa PPA-1E37. A polícia suspeita que Cassius colocou fogo no próprio carro e se jogou dentro.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

