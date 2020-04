Covid-19: Preta Gil distribui álcool em gel na favela da Rocinha

Recém-curada do coronavírus, Preta Gil fez uma boa ação na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (8/4). A cantora encontrou lideranças do grupo G-10 Favela e conversou com eles sobre a importância da higiene na prevenção ao coronavírus.

“Tem sido um grande aprendizado desde que o Covid-19 entrou na minha vida e de todos nós. Tive a sorte de ficar curada após cumprir 14 dias de quarentena, desde que recebi a informação me mantive em isolamento social, mas resolvi visitar a Rocinha já que não transmito mais a doença e fui liberada pelo meu médico, a comunidade que vejo da minha janela, para levar álcool em gel e produtos de higiene pessoal em parceria com a Salon Line”, contou Preta em entrevista à revista Quem.

Além do álcool em gel, o kit que Preta Gil entregou também continha shampoo e condicionador, que serão distribuídos pelas lideranças aos moradores.

“Soube que a Salon Line [marca da qual Preta é embaixadora] havia começado a produção de álcool em gel e pedi para fazermos uma doação na Rocinha. Eu vejo a comunidade da minha janela e quis ir pessoalmente conversar, levar informação aos lideres comunitários. Essa é uma hora de união e engajamento de quem pode fazer algo com aqueles que precisam”, finalizou a cantora.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários