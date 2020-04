Criminosos deixam três pessoas baleadas em única ação no bairro Novo Calafate

Pedro Henrique Gomes da Silva, de 22 anos, Alexsander Araújo Pinheiro, de 23 anos, e Manoel de Jesus Pereira Pinto, de 20 anos, foram baleados na manhã desta segunda-feira (20), na Rua Benjamin Constant, no Bairro Novo Calafate, na região do Calafate em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alexsander estava andando de moto juntamente com um amigo, quando percebeu que dois homens numa motocicleta seguiam eles, e pelo retrovisor viu quando o garupa deu o “golpe” para destravar a pistola. Rapidamente entrou dentro dentro um comércio que fica na Estrada do Calafate, momento este que o criminoso desceu da motocicleta e acompanhou fazendo vários disparos, sendo que um dos tiros acertou nas costas de Alexsander, já o amigo saiu ileso. Após a ação o garupa voltou correndo para a motocicleta e fugiu pela rua Benjamin Constant.

Já na rua Benjamin Constant, viram que Pedro Henrique e Manoel estavam sentando na frente de uma residência conversando, o condutor da motocicleta se aproximou das vítimas e parou, o garupa desceu e de posse de uma arma de fogo realizou vários disparos. Para se proteger a dupla saiu correndo, mesmo assim Pedro Henrique foi baleado com um tiro na coxa e Manoel com um tiro nas nádegas. Após a ação, o garupa voltou para o veículo e fugiram do local tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou três ambulâncias para atender os três baleados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Manoel e Pedro Henrique estão em estado de saúde estável, já Alexsander está com o quadro de saúde mais grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

