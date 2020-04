Das 10 lives mais vistas no mundo, 7 são brasileiras. Veja quais

As lives não surgiram agora, mas com o isolamento social se tornou uma maneira de aproximar os fãs do seu público. O Brasil mostrou que tem potencial e domina a lista das dez lives mais assistidas no mundo todo.

Com a recomendação de isolamento social, os shows foram proibidos em todo o Brasil e os artistas viram na realização dos shows on-line uma possibilidade de se aproximar dos fãs e também ter algum faturamento.

Hoje além dos royaltes e direitos autorais, a única fonte de renda dos artistas aqui no Brasil passaram ser as transmissões ao vivo, que chegam custar até R$500 mil reais para cada patrocinador ter a sua marca divulgada.

