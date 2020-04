De joelhos, menino pede que Deus acabe com coronavírus

Na última segunda-feira (13), moradores do bairro Guadalupe, em La Libertad, no Peru, combinaram de rezar ao mesmo tempo. Todos deveriam ir até as suas portas para pedirem, juntos, a Deus pelo fim da pandemia. Mas pouco antes do horário marcado, a fotógrafa peruana Claudia Mora Abanto decidiu sair. “Aproveitei minutos antes de as pessoas irem até as suas portas para fazer uma tomada de todas as velas. Mas gratificante foi o momento em que encontrei essa criança e, aproveitando sua concentração, tirei a foto”, contou ela, em suas redes sociais.

O registro é comovente. Na imagem, o menino usando máscara de proteção está ajoelhado no meio da rua, olhando para o céu. Com as mãos juntas, ele parece fazer um pedido. “Perguntei-lhe depois o que fazia e me respondeu na sua inocência que pedia sozinho um desejo a Deus, e que saiu porque em sua casa havia muito barulho, assim o seu desejo não ia se cumprir. Seu desejo, sem dúvida, é bem claro. Eles não são alheios a saber o que está acontecendo. Eu fiquei com um sorriso no rosto, com a fé e esperança, mas, acima de tudo, encantada em testemunhar o amor e confiança dessa criança a Deus. Que belo, ainda em tempos difíceis. Que a fé nunca morra”, escreveu Claudia em suas redes sociais.

Segundo a imprensa local, o menino é Alen Castañeda e tem apenas 6 anos. “Mas entende perfeitamente que algo não está certo no mundo e, toda noite, ele reza com devoção, esperando que Deus pare a pandemia e que ele possa abraçar seus avós novamente”, declarou o site Mitre.

