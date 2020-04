Deputados aprovam Estado de Calamidade Pública no município de Jordão

Na sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (16) os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) votaram e aprovaram o Estado de Calamidade Pública no município de Jordão, interior do Acre.

Conforme o expediente lido pelo presidente do parlamento, deputado Nicolau Junior (Progressistas), o pedido de calamidade se dá devido à pandemia do Coronavírus. A região ainda não tem nenhum caso de covid-19.

O deputado José Bestene (Progressistas) destacou que a aprovação da matéria era de suma importância, devido a região ter aldeias indígenas. “Não podemos depois ser culpados por algo que venha a acontecer na cidade. Por isso, importante aprovar”, explicou.

