Desabastecida, Hemoacre pede doações de todos os tipos sanguíneos

Espaço está com estoque em estado crítico e precisa de todos os tipos sanguíneos

Com uma crise de desabastecimento em Rio Branco, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) está pedindo doações de sangue em Rio Branco. O espaço está com estoque em estado crítico e precisa de todos os tipos sanguíneos para reposição de urgência.

A enfermeira da captação de doadores, Quézia Olegária, informou à nossa reportagem que os interessados em doar pela primeira vez e/ou quem já tem o hábito de fazer, podem entrar em contato com o hospital e, por agendamento, marcar sua ida até o local, pelo (68) 3248-1380.

Os doadores devem ligar entre 7h e 17h. Quer salvar uma vida? Este é o momento, independente do seu tipo sanguíneo.

O Hemoacre está localizado na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Teatrão.

