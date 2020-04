Detentos fazem buraco em cela e tentam fugir de presídio no interior do Acre

A ação dos presos, em Senador Guiomard, foi frustada por policiais penais que estavam no plantão

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) frustraram, na madrugada desta segunda-feira, 13, os planos de fuga de quatro presos da Unidade Penitenciária do Quinari, no município de Senador Guiomar. Os presos furaram um buraco na parede da cela 328 da ala 32, por onde empreenderam a fuga, mas foram contidos pela equipe de plantão. Além disso, um celular foi apreendido na cela 319 da mesma ala.

De acordo com o diretor da unidade, Eliton Cavalcante, por volta das 3h da madrugada, os quatro presos foram avistados pelo policial penal de serviço na guarita dos fundos do presídio que de imediato deu voz de parada. Um dos presos obedeceu a ordem, enquanto que os demais correram até a frente da ala 44 e jogaram uma teresa (tipo de corda feita com lençóis) para tentar subir o muro.

Neste momento, o policial penal da guarita próxima da ala efetuou um disparo de advertência e, com o susto, os presos retornaram para a cela 328 da ala 32, de onde saíram.

Diante do ocorrido, a equipe de plantão realizou uma revista no pavilhão, que resultou na apreensão de um celular na cela 319. O detento responsável pelo celular foi identificado e responderá a processo administrativo disciplinar.

Os presos envolvidos na tentativa de fuga foram encaminhados ao isolamento preventivo e posteriormente encaminhados à Delegacia do município para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários