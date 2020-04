Detido no Paraguai, Ronaldinho aparece em live do grupo Revelação

A aparição surpresa do ex-camisa 10 do Barcelona rendeu muitos comentários dos artistas, que falaram que Ronaldinho "dribla até o coronavírus"

Uma das grandes sensações da quarentena devido ao coronavírus são os show via Instagram. Muitos artistas estão usando as mídias para divulgarem seus trabalhos, mas nenhuma teve uma participação tão especial como a live da banda Revelação, nesta quarta-feira. Em prisão domiciliar no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho apareceu para curtir as músicas dos colegas.

A aparição surpresa do ex-camisa 10 do Barcelona rendeu muitos comentários dos artistas, que falaram que Ronaldinho “dribla até o coronavírus”. Vale lembrar que o ex-atleta segue detido em Assunção e teve seu pedido para manter-se preso em um casarão na cidade. Ele portava documentos ilegais ao entrar no país e está na mira da Justiça paraguaia.

No vídeo, não é possível entender o que o astro da bola fala, mas ele acenou e mandou beijos aos integrantes da banda brasileira. Ele usou uma chamada de vídeo pela internet para participar da festa. Nas redes sociais, muitos amantes da música, e do futebol, se perguntaram sobre a legalidade de, mesmo preso, R10 ter aparecido em um “show em casa”.

e o ronaldinho que apareceu na live do revelação direto da prisão domiciliar 🤙🏾 pic.twitter.com/PVwJckI31o — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) April 16, 2020

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários