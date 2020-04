Dez pacientes com coronavírus receberam alta nas últimas 24h; 88 estão curados

Nas últimas 24 horas, dez pacientes com coronavírus receberam alta médica no Acre, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Eles já cumpriram os 14 dias de distanciamento e não apresentam mais os sintomas. Com isso, o número de infectados curados da covid-19 saltou de 78 na quinta-feira (23) para 88 nesta sexta (24).

A quantidade de altas leva em conta não apenas os pacientes internados nas unidades de saúde, mas também os casos leves que estavam em isolamento domiciliar. Isso significa que essas pessoas podem ir para suas residências ou saírem dos seus quartos e interagirem normalmente com os familiares, embora seja recomendado que continuem em casa.

Veja também: Com sete novos casos e mais uma morte, Acre tem 237 casos de covid-19 e 11 óbitos

O número de infectados que permanecem com a doença no Acre é de 135. Destes, 117 estão isolados em casa. Os demais, 18, se encontram internados no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Sete deles apresentam a forma grave da covid-19 e fazem uso de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). Outros 11 estão em enfermarias comuns.

Onze pacientes perderam a batalha contra a doença desde o início da pandemia no estado, há cerca de 40 dias. O total de pessoas infectadas pelo coronavírus no Acre, contando com os óbitos, é de 234.

Rio Branco concentra 81,6% dos casos. A doença também está em Cruzeiro do Sul (5 casos), Porto Acre (1), Bujari (1), Acrelândia (12), Plácido de Castro (22) e Senador Guiomard (2).

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários