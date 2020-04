Diretor de presídio e policial penal são 2 dos 20 novos casos de covid-19 no Acre

Com os dois casos confirmados são oito servidores do Iapen infectados no Acre

Dois dos 20 casos de coronavírus confinados nesta sexta-feira (17) são pertencentes ao Complexo Penitenciário do Estado do Acre. Um deles é o diretor do presídio de Senador Guiomard, Eliton Cavalcante da Silva, o segundo, trata-se de um policial penal que atua o mesmo presídio.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (IAPEN).

Com os dois casos confirmados são oito servidores do órgão infectados no Acre. Ambos estão em quarentena cumprido o isolamento social. A assessoria não informou sobre os riscos de haver presidiários infectados.

