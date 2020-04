Diretor do Iapen diz que visitas seguem suspensas por questões de segurança aos pesos e agentes

No Acre, até o momento já existem quatro casos de agentes penitenciários com Covid-19

O diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), Arlenilson Cunha, declarou ao ContilNet na manhã desta segunda-feira (13), que as visitas nos presídios seguem suspensas, conforme publicado em decreto.

“A portaria 314 suspendeu por 30 dias as visitas, elas já estavam suspensas antes dos servidores testar positivo para Covid-19”, explicou.

Arlenilson destacou que as visitas foram suspensa a fim de evitar aglomeração. “Claro que agora só iremos reforçar as medidas por conta dos quatro casos dos servidores”, argumentou.

O gestor encerrou destacando que as medidas ajudaram a até momento não haver nenhum detento com coronavírus no Acre.

