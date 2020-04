Diretora-clínica do Pronto-Socorro de Rio Branco está internada com coronavírus

Médica Janeila Andrade é um dos cerca de 20 trabalhadores da saúde com o vírus

A diretora-clínica do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Janeila Andrade, contraiu coronavírus nos últimos dias e precisou ser internada na própria unidade de saúde onde trabalha.

Ela está entre os cerca de 20 profissionais de saúde que se infectaram pelo novo vírus desde a chegada da pandemia ao estado, há aproximadamente 40 dias. Não se sabe até o momento o quadro de saúde da médica.

Em 20 de março, três dias após a confirmação dos primeiros casos em Rio Branco, ela postou uma foto de perfil na sua rede social com a legenda “Não faça o vírus circular. Proteja quem você ama. #FiqueEmCasa”.

Na terça (21) e quarta-feira (22), foram 14 trabalhadores da saúde contaminados, segundo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O governo não informou se a contaminação desses profissionais, inclusive Janeila, se deu em função do ofício – por meio de contato com outros pacientes – ou a partir de relações fora do ambiente de trabalho.

Profissionais da saúde são muito suscetíveis à infecção pelo coronavírus por estarem na linha de frente do combate à covid-19. No Acre, cerca de 1 a cada 10 contaminados são da área.

