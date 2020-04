Veja as datas do pagamento do auxílio federal de até R$1.200

O banco Caixa Econômica Federal disponibilizou um site para trabalhadores informais, MEIs, autônomos e desempregados solicitarem o auxílio emergencial.

Segundo o governo, para os que se cadastrarem hoje, o pagamento deve estar disponível na quinta-feira (9), se tiverem conta-poupança na Caixa ou conta-corrente no Banco do Brasil. Os demais devem receber até o dia 14/4.

Leia também: Caixa lança site e aplicativo para solicitar auxílio emergencial de até R$ 1,200; veja link

A segunda e a terceira parcela serão pagas de acordo com o mês de aniversário do cidadão. A segunda parcela do auxílio deverá ser paga entre 27 e 30 de abril. A terceira parcela deverá ser paga entre 26 e 29 de maio.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que 600 mil pessoas já se cadastraram no aplicativo lançado hoje pela Caixa para atender os beneficiários do coronavoucher.

Segundo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, espera-se que 15 milhões de pessoas se cadastrem hoje para receber o benefício.

O site dará acesso à um link de cadastro para os profissionais autônomos que não possui ainda seu cadastro de CPF contabilizado.

Além dos profissionais autônomos, os beneficiários do Bolsa Família também terão acesso ao benefício de R$ 600 reais.

O benefício de R$ 600 reais contemplará até dois membros em cada família. Mulheres chefes de família poderão receber o benefício de R$ 1200, 00

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários