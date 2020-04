Djokovic faz ‘importante’ doação para hospitais de Bérgamo

O tenista sérvio Novak Djokovic realizou uma “importante doação” para hospitais de Bérgamo com o intuito de ajudar no combate à pandemia do surto de coronavírus, revelou o diretor-geral de saúde da cidade do norte da Itália, Peter Assembergs.

“Nunca esperávamos ver em nossa conta bancária uma doação de uma pessoa tão prestigiada”, disse Assembergs. “Ler entre os doadores o nome do melhor tenista do mundo me emocionou”, acrescentou.

O dinheiro será usado para ajudar a comprar ventiladores médicos e outros equipamentos médicos. “A significativa doação de Djokovic nos permitirá remodelar o área de terapia intensiva do hospital. Nós podemos ampliar enfermarias, melhorar os dispositivos médicos e estaremos mais prontos para gerenciar emergências”, acrescentou.

Djokovic, sua esposa, Jelena Ristic Djokovic, e sua fundação recentemente doaram 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,73 milhões) para ajudar hospitais na Sérvia. Agora, porém, o valor do repasse não foi revelado.

Além disso, o sérvio publicou uma mensagem há alguns dias em suas redes sociais incentivando a Itália na luta contra o coronavírus, que já causou mais de 20 mil mortes no país. Djokovic morou no país no início da sua carreira, na cidade de Como.

