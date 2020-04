Doação de cestas básicas ajuda famílias a enfrentar crise gerada por pandemia

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e com a colaboração de instituições como o Corpo de Bombeiros Militar (CBM/AC), Exército Brasileiro (7º BEC) e Defesa Civil, realizou a distribuição de cestas básicas aos alunos das escolas da regional São Francisco.

Foi o penúltimo dia da Operação Cesta Acreana e foram contempladas as escolas Bertha Vieira de Andrade, Iza Melo, Theodolina Falcão Macedo, Lindaura Martins Leitão, Raimundo Borges da Costa e Pimental Gomes. Nesta etapa foram entregues 2.115 cestas.

Têm direito à assistência emergencial do Governo do Estado os beneficiários do Programa Bolsa Família que têm alunos estudando nas escolas do ensino fundamental I e no fundamental II. Estão sendo entregues 40.980 cestas decorrentes dos estoques da SEE, uma vez que as aulas estão suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus até o dia 17 de maio.

As cestas já foram entregues em 18 dos 22 municípios acreanos. De acordo com o responsável da SEE pelas entregas, professor Josemir Raulino, nos municípios onde não é possível o acesso terrestre (Jordão, Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter) está sendo montada uma logística diferenciada.

Amanhã, 1º de maio, será realizada a última etapa da entrega da operação na Regional Quinze, quando serão contempladas um total de 7 escolas. Para o representante da SEE, o apoio dos parceiros é fundamental. “Sem eles, esse trabalho não poderia ser realizado”.

Para as mães dos alunos, a ajuda do Governo do Estado vem em boa hora. Maria Deusa Saraiva é diarista e diz que a pandemia acabou afetando a rotina de trabalho da sua família. “Sou diarista e, como o trabalho reduziu, eu só tenho a agradecer o governo por essa ajuda”, disse.

Quem também agradeceu o benefício foi dona Telma Maria de Lima, moradora do Conjunto Eldorado. Segundo ela, a pandemia também afetou o lado financeiro da família. “Essa cesta básica vem em boa hora. Sem ela, não dava para enfrentar essa doença”, disse.

Programando o retorno

O secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE) esteve presente na escola Bertha Vieira, onde dialogou com os funcionários e com os pais e mães dos alunos que estavam recebendo o benefício do Governo do Estado. “Esse é um esforço do governador Gladson Cameli para que as famílias sofram o menos possível”, afirmou.

O secretário falou ainda sobre a programação de retorno das atividades escolares, embora as aulas estejam oficialmente suspensas até o dia 17 de maio. Segundo ele, já foi montada a plataforma de ensino à distância e está sendo organizado o cronograma de retorno às aulas.

“Estamos debatendo com o Conselho Estadual de Educação (CEE) para que nenhum aluno tenha prejuízo e estamos nos preparando, principalmente no tocante à higienização, uso de máscaras e álcool em gel”, explicou.

Regional São Francisco

Escolas contempladas com a distribuição de cestas básicas da Operação Cesta Acreana no Regional São Francisco, nesta quinta-feira, 30 de abril:

-Berta Vieira de Andrade (462)

-Iza Mello (360)

-Lindaura Leitão (199)

-Pimentel Gomes (421)

-Raimundo Borges (319)

-Theodolina Falcão Macedo (354)

